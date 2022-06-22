مادورو: عقوبات الغرب على روسيا تؤثر سلباً في الدول النامية

مادورو: عقوبات الغرب على روسيا تؤثر سلباً في الدول النامية

البعث – وكالات:

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مؤكداً أن تلك العقوبات تؤثر سلباً في الدول النامية.

وقال مادورو في خطاب نشره على صفحته في تويتر اليوم: من الضروري إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.. البعض يقارب سلوك أوروبا والولايات المتحدة بالانتحار الاقتصادي.

واعتبر مادورو أن النخب الأوروبية والأمريكية صمّاء وعمياء ولا تريد أن ترى الوضع الحقيقي، بسبب الغطرسة والشعور بالتفوق والرغبة في الانتقام من روسيا.

وكانت أمريكا والدول الأوروبية فرضت عقوبات اقتصادية جائرة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا أواخر شباط الماضي، وأدّت تلك العقوبات إلى أضرار في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب والمعادن.