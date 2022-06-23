أمين عام حلف الناتو:  ليس بإمكاني ضمان انضمام فنلندا والسويد قريبا للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنه يسعى لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، لكنه ليس بإمكانه ضمان حصولهما على العضوية قريبا.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريح صحفي في بروكسل أمس الأربعاء: “يظل هدفي هو ضمان انضمامهما (السويد وفنلندا) في أقرب وقت ممكن. لكن لا يمكنني ضمان ذلك”.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن الأمين العام للحلف أنه لا يزال متفائلا بشأن دخول البلدين إلى الناتو، على الرغم من اعتراضات تركيا.

وأشار إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها واحد أو أكثر من حلفاء (الناتو) مع البقية”.

وفي 18 ابار / مايو الماضي، قدم سفيرا فنلندا والسويد لدى الناتو إلى ستولتنبرغ طلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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