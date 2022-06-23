إنطلاق فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي

طرطوس-لؤي تفاحة:

انطلقت ظهر أمس في المركز الثقافي بطرطوس فعاليات”ملتقى طرطوس الموسيقي الرابع”والذي يستمر لغاية الثامن والعشرون من الشهر الجاري، في مراكز كل من طرطوس والشيخ بدر وبانياس وصافيتا، وبين كمال بدران مدير ثقافة طرطوس مضامين وأهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الموسيقية ودورها بالتعريف بالإرث الثقافي والفني للموسيقا العربية وخاصة أن الساحل السوري أول من عرف هذا النوع من الفن الحضاري، شارحاً ما شهدته الحركة الموسيقية من تطوير في هذه المنطقة، وقدمت أوركسترا المعهد العربي للموسيقا في طرطوس عرضا فنيا موسيقيا مميزا، بالاضافة لعرض فيلم عن واقع الموسيقا في المحافظة، هذا وسيتضمن الملتقى عروضا فنية موسيقية لفرقة دندة الموسيقية بقيادة سومر محمد في المركز الثقافي في بانياس، وحفل موسيقي”كورال” بقيادة بشر عيسى في المركز الثقافي في طرطوس، فيما ستتوزع فعاليات الملتقى على بقية المراكز الثقافية العربية في المناطق المحددة، وسيتم تنظيم ندوات بمشاركة عدد من المختصين، ومن ضمنها محاضرة بعنوان طريق النحل – التجديد في قوالب الغناء العربي عند الاخوين رحباني، يقدمها الباحث الموسيقي جمال عواد بالتعاون مع كورال حلم وحنين على مسرح المركز الثقافي العربي في طرطوس، إضافة لإقامة حفل فني موسيقي لفرقة نينار في المركز الثقافي في صافيتا، وتنظيم حفل موسيقي تقدمه مجموعة من اليافعين في المركز الثقافي في منطقة الشيخ بدر، وحفل فني غنائي يحييه الفنان أحمد عبد الحميد في المركز الثقافي في طرطوس.

وقد حضر فعاليات اليوم الاول كل من الرفيق سمير خضر عضو قيادة فرع طرطوس للحزب، ورئيف بدور عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، وعدد من المعنين والمهتمين.