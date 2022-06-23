ارتفاعات في عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي

قفز عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي اليوم إلى معدل قياسي وسط زيادة في واردات السلع مع قيام الشركات بتجديد مخزوناتها لتلبية الطلب المحلي القوي.

ونقلت رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية قولها: إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها تسارع 29.6 بالمئة إلى 291.4 مليار دولار في الربع الماضي.

وتمثل الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه أكبر نسبة منذ الربع الثالث لعام 2008 وزادت من 3.7 بالمئة في الربع الممتد من تشرين الأول إلى كانون الأول.

لكن العجز لا يزال دون ذروة 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغها في الربع الرابع لعام 2005.