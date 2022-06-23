ارتفاع قتلى الفيضانات في بنغلاديش

ارتفع عدد القتلى نتيجة الفيضانات التي حدثت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في مناطق قريبة من مستوى سطح البحر في بنغلاديش إلى 42.

وحسب المديرية العامة للخدمات الصحية، لقي 21 شخصا مصرعهم في منطقة سيلهيت الشمالية الشرقية، و18 شخصا في شمال ووسط منطقة ميمنسينغ، و3 أشخاص في منطقة رانجبور الشمالية.

وبسبب الفيضانات في الأيام الثلاثة الماضية في المناطق المذكورة، أصيب أكثر من 3400 شخص بأمراض تنقلها المياه. كما تسبب الفيضان في تدمير 56 ألف هكتار من حقول الأرز فقط في منطقة سيلهيت.

وتسبب الفيضان في أضرار جسيمة بالطرق والسكك الحديدية.

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