افتتاح المؤتمر القومي العربي دورته الحادية والثلاثين في بيروت

افتتح المؤتمر القومي العربي دورته الـ 31 في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور 200 شخصية من الدول العربية،

وألقيت خلال الافتتاح كلمات من عدد من المشاركين في المؤتمر أكدت بمجملها على الوقوف إلى جانب سورية في وجه الحرب متعددة الأوجه التي تتعرض لها في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

ونوهت كلمات المشاركين بالمقاومتين اللبنانية والفلسطينية وصمودهما بوجه الصلف الصهيوني الأميركي ضد الأمة العربية ومقدساتها. وحذرت كلمات المشاركين من خطورة المؤامرات المتواصلة التي تحاك من طرف الامبريالية العالمية، مشددين على أن المقاومة هي السبيل لتحرير الأراضي العربية المحتلة ومواجهة المخططات الصهيونية في المنطقة.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر القومي العربي تستمر على مدى يومين.