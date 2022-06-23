افتتاح المؤتمر القومي العربي دورته الحادية والثلاثين في بيروت

افتتح المؤتمر القومي العربي دورته الـ 31 في العاصمة اللبنانية بيروت  بحضور 200 شخصية من الدول العربية،

وألقيت خلال الافتتاح كلمات من عدد من المشاركين في المؤتمر أكدت بمجملها على الوقوف إلى جانب سورية في وجه الحرب متعددة الأوجه التي تتعرض لها في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

ونوهت كلمات المشاركين بالمقاومتين اللبنانية والفلسطينية وصمودهما بوجه الصلف الصهيوني الأميركي ضد الأمة العربية ومقدساتها. وحذرت كلمات المشاركين من خطورة المؤامرات المتواصلة التي تحاك من طرف الامبريالية العالمية، مشددين على أن المقاومة هي السبيل لتحرير الأراضي العربية المحتلة ومواجهة المخططات الصهيونية في المنطقة.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر القومي العربي تستمر على مدى يومين.

مقالات ذات صلة

ملامح من ضياع

6-أبريل-2021

الحرفيون: سنصوت لمن دعم الإنتاج القائد المفدى بشار الأسد

20-مايو-2021

97 % معدل نمو موجودات القطاع المصرفي السوري

22-مارس-2021

عطور التعبئة.. ماركات عالمية بأسعار شعبية

7-مارس-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى