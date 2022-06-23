الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو وسديمي على المناطق الشرقية والبادية

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى4 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية.

وشهدت بعض المناطق في المنطقة الساحلية هطولات مطرية كانت أعلاها في القرداحة 37 مم وفي بشلاما 27 مم.