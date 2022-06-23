السورية للتجارة تتدخل بـ10 أطنان بطيخ في السويداء

السويداء- رفعت الديك

بدأ فرع السورية للتجارة في السويداء استجرار المحاصيل الصيفية من المزارعين في خطوة تصبّ بخانة التدخل الإيجابي، إذ يعتبر مدير الفرع ربيع غانم أن التدخل الايجابي ساهم بإجبار التّجار على تخفيض أسعارهم وكسر الحلقات التجارية ووضع أرباحهم بالحدّ الأدنى، علماً أنه تمّت المباشرة بتسيير السيارات انطلاقاً من حي الجهاد مساكن الخضر، على أن تشمل باقي الأحياء تباعاً خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار التدخل الإيجابي وبما يخفّف أعباء التنقل عن المواطنين للحصول على احتياجاتهم من الخضار والفواكه.

وأشار غانم إلى أن الفرع استجرّ 10 أطنان بطيخ أحمر من المزارعين بريف المحافظة الغربي للتسويق المباشر وكسر حلقة الوساطة بين المزارع والمؤسّسة، إضافة إلى إرسال كميات إلى فرع المؤسّسة بدمشق لتوفيرها بالصالات، ولاسيما أن عملية الشراء تتمّ عبر اللجان المختصة بالفرع من خلال عمليات السبر في الأسواق ومن ثم تحديد الأسعار المناسبة، موضحاً أن تسليم أثمان المنتجات للمزارعين يتمّ مباشرة عند استلام المنتج.

وخلال جولة “البعث” على الأسواق لمست انخفاضاً بسعر المادة والتي وصل الكيلو فيها إلى ٥٠٠ ليرة.

مواطنون أشاروا إلى أهمية الاستمرار بالتدخل في كافة المواد وبكميات كبيرة، خاصة وأن أسعار السورية في الفواكه والخضار أقلّ من أسعار السوق.