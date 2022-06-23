“السياحة”ترشح ثلاث قرى لمسابقة أجمل القرى السياحية العالمية

ضمن إطار المسابقة الدولية التي تنظمها وتشرف عليها منظمة السياحة العالمية تم توجيه الدعوة لوزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية لإعداد ملفات لثلاث قرى سياحية ليتم ترشيحها ضمن المسابقة التي تتنافس فيها القرى السياحية ضمن 160 دولة عضو في منظمة السياحة العالمية.

تقوم وزارة السياحة بإعداد عدد من الملفات لعدد من القرى التي سيتم ترشيحها وفقاً للمعايير المحددة من قبل المنظمة والتي تضم:

– الموارد الطبيعية والثقافية والتراثية.

– المنشآت السياحية /عدد الأسرة وعدد الكراسي/.

– نسبة العمالة في المنشآت السياحية وبقية القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي.

– وجود القرية ضمن محيط سياحي متكامل وضمن مجموعة قرى ذات قيم طبيعية وثقافية مشتركة.

– تحقيق الاستدامة في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ونود الإشارة إلى أنّ وزارة السياحة تعتبر أنّ جميع القرى السياحية في سورية هي أجمل القرى السياحية في العالم لكن يتم إعداد الملفات وفق المعايير المشار إليها أعلاه وهي المعايير الدولية المطبقة في جميع دول العالم.

وسيتم إرسال الملفات للقرى المرشحة بالتاريخ المحدد نهاية شهر حزيران 2022.