تسويق 22 ألف طن قمح في حماة

بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة حماة حوالي 44 ألف هكتار منها حوالي 36 ألف هكتار قابلة للحصاد، وبلغت المساحة المحصودة حتى الآن حوالي 30 ألف هكتار منها 16 ألف هكتار مروي و14 ألف هكتار بعل، وتم تسليم حوالي 22 ألف طن من الإنتاج حتى الآن إلى مراكز استلام الحبوب في المحافظة.

بينما بلغت المساحة المحصودة في منطقة سلمية حوالي 2600 هكتار من إجمالي المساحة المزروعة فيها والبالغة 5200 هكتار، وبلغت الكميات المسلمة منها حتى الآن 659 طن.

هذا وقد زار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي خلال جولة ميدانية في منطقة سلمية مراكز تسليم القمح واطلعا على عمليات التسويق في سلمية وزغرين وتل الدهب.