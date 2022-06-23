تنظيم ضبوط تموينية بحق مخالفين في حمص

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص أمس عدداً من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية وخدمية مخالفة في المحافظة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أن المخالفات شملت منشأة بمخالفة حيازة واستخدام الأقماح البلدية وعدم تسليمها للسورية للحبوب حيث تم تغريمها بمبلغ 5.220 ملايين ليرة سورية.

وأشار اليوسف إلى أن الضبوط شملت معملي بلوك بمخالفة استجرار مخصصاتهما من مادة الإسمنت رغم توقفهما عن العمل والتصرف بها بقصد تحقيق ربح مادي وتم تغريمهما بمبلغ 4.774 ملايين ليرة سورية إضافة إلى ضبط شخصين في حي الصفصافة بمخالفة الإتجار بمادة الخبز على شكل خبز يابس واستخدامه كعلف وتم تغريمهما بمبلغ 2.112 مليون ليرة وكذلك ضبط سائق سيارة نقل ركاب على خط حمص-دمشق بمخالفة استخدام وثيقة نقل ركاب لسيارة أخرى للحصول على المازوت دون تأدية خدمة نقل الركاب وتم تغريمه بمبلغ 300 ألف ليرة.

ولفت اليوسف إلى أنه تم أيضاً ضبط سائق سيارة نقل بمخالفة التعامل بلحم أنثى العواس المذبوحة خارج المسلخ الفني ودون موافقة اللجان المختصة.