حاكم “المركزي” يعوّل من حلب على إرادة الدولة بكسب التحدي على المستويات كافة

حلب – معن الغادري

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور هزيمة أن سورية قادرة على النهوض مجدداً، وأنها تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو إحداث تغيير جوهري في البنية الاقتصادية، بما يعكس إرادة الدولة والشعب السوري في كسب الرهان والتحدي وعلى كافة المستويات.

وأشار هزيمة في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن حلب تشكل واحدة من أهم نقاط الجذب الاستثماري وفي مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي والتجاري، لافتاً خلال افتتاحه فرعاً جديداً لبنك سورية الدولي الإسلامي ضمن السوق التجاري في فندق الشيراتون بحلب، إلى أن تفعيل عمل القطاع المصرفي يسهم بصورة أكيدة في تلبية احتياجات العملية الإنتاجية في حلب وسورية عموماً، ويعطي دفعاً قوياً لمشروع إعادة الإعمار والبناء، معتبراً أن افتتاح فروعاً مصرفية جديدة في حلب وباقي المحافظات دليل على انتصار سورية وتعافيها وتحسن الوضع الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج وتقديم أفضل الخدمات للزبائن والعملاء.

ونوه حاكم المركزي إلى تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية.

بدوره بين تيسير الزعبي رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك يعمل وفق خطة طموحة متكاملة للتطوير والتحديث والتوسع لتقديم تجربة مصرفية متميزة، ترضي المتعاملين مع البنك بالشكل الأمثل، وأنه يعمل على الإسراع في عملية التحول الرقمي لتوفير خدمات على أعلى مستوى لتتناسب مع احتياجات العملاء وتوفر لهم الوقت والجهد وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة.

وأكد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك أن البنك ينتهج استراتيجية واضحة لزيادة عدد فروعه وانتشاره الجغرافي لتلبية متطلبات الفعاليات المختلفة من الخدمات المصرفية، وأثنى على جميع الجهود التي تضافرت لافتتاح الفرع وفقاً لأحدث التجهيزات ووسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان راحة العملاء مع وجود فريق عمل على أعلى مستوى لتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وأكد الرئيس التنفيذي على أن البنك يسعى دائماً نحو التطوير والتحديث والاستفادة القصوى من التقنيات والتطورات التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، كما إن افتتاح فروع جديدة للبنك يعكس طموحات بنك سورية الدولي الإسلامي والتزامه بتطوير وتنمية أعماله في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.