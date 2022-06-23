رئيسي: أمريكا باتت تعلن أن ضغوطها القصوى على إيران فشلت

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده ستنتصر في الحرب الاقتصادية المفروضة عليها مشدداً على أن سياسة العقوبات ضد بلاده مصيرها الفشل.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم في محافظة خراسان الشمالية إن “الشعب الإيراني صبر على العقوبات المفروضة عليه وقاومها.. والولايات المتحدة باتت تعلن رسميا أن ضغوطها القصوى على إيران فشلت بشكل فاضح”، وأضاف رئيسي “أقول للأمريكيين لا تتحدثوا مع الشعب الإيراني بلغة القوة فهي لاتنفع.. فالشعب الإيراني تجاوز الحرب وانتصر فيها وقاوم على مدى 40 عاما لذلك فانه سينتصر حتما في الحرب الاقتصادية أيضا”، وأشار الرئيس الإيراني إلى محاولات أعداء بلاده شن الحرب الاقتصادية والإعلامية لزرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني داعيا المسؤولين الإيرانيين إلى بث روح الأمل من خلال العمل على أرض الواقع.