عبد اللهيان: إيران مستعدة للتوصل لاتفاق يخدم مصالح شعبها 

جددت إيران استعدادها للتوصل إلى اتفاق دائم يخدم مصالح شعبها في المفاوضات حول الملف النووي.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قوله في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتوصل إلى اتفاق دائم يخدم مصالح الشعب الإيراني”.

وبحث وزيرا الخارجية الإيراني والصيني خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إلغاء العقوبات المفروضة على إيران.

من جانبه جدد وزير الخارجية الصيني موقف بلاده الداعم لمواصلة المفاوضات النووية معرباً عن أمله بأن يؤدي مسار الدبلوماسية والحوار إلى التوصل لاتفاق في فيينا.

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