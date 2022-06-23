كرة الجيش جددت للمحمد وتعاقدت مع لاعبين

يواصل فريق الجيش لكرة القدم استعداداته وتحضيراته لخوض غمار ما تبقى من مباريات كأس الجمهورية، والاستعداد القوي والجدي لانطلاق الدوري للموسم المقبل في نسخته الجديدة.

المدير الفني لكرة النادي المقدم أيهم الباشا أكد لـ “البعث” أن إدارة الإعداد البدني تولي فريق الرجال أهمية كبيرة لاستعادة الألق لكرة النادي بعد موسمين عجاف، وعليه فقد جددت الثقة بمدرب الفريق رأفت محمد، حيث سيقود الفريق للموسم الثاني على التوالي، وتم الاتفاق معه على كافة التفاصيل لقيادة الفريق الموسم المقبل وفق استراتيجية وخطة عمل تتضمن عدة طلبات، من ضمنها إمكانية التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم بعض المراكز التي افتقدها الفريق الموسم المنصرم، وقد باشر المدرب تدريباته منذ فترة وجيزة.

وكشف الباشا أن لجنة كرة القدم بالنادي نجحت في تجديد عقود تسعة لاعبين، من ضمنهم: أحمد الصالح، ومازن العيس، وأحمد رجب، وعمر الترك، كما تمت المحافظة على بقية اللاعبين الذين شاركوا في الموسم الماضي، وتمت استعادة بعض اللاعبين الذين تركوا الفريق، ومنهم مؤمن ناجي، حيث يسعى المدرب لإرساء استقرار فني للفريق قبل الاستحقاقات القادمة.

وأشار الباشا إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن طموحات الفريق للموسم المقبل، خاصة أن تعاقدات الأندية مع اللاعبين لم تنته بعد، موضحاً أن التعاقدات مع اللاعبين تمت وفق الإمكانات المتاحة، ولم يتم طرح أرقام خيالية للتعاقد، في حين نجد أن بقية الأندية تقوم بطرح أرقام فلكية مع اللاعبين الذين تتعاقد معهم، وهذا أمر غير صحي ويضر بكرة القدم السورية.

عماد درويش‏‏