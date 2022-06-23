مباحثات سورية إماراتية في المجال الثقافي

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة بدمشق المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي العلاقات الثقافية وآفاق تطويرها بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال لقاء عقد في مبنى وزارة الثقافة بدمشق مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين، منوهين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه والتطور على المستوى الثقافي.وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجالات الكتاب والتراث والترميم والتوثيق والمتاحف والتأهيل الموسيقي للأطفال وتمكين اللغة العربية.