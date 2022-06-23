  ميليشيا “قسد” العميلة تختطف شابين من حي النشوة الغربية بالحسكة 

الحسكة – إسماعيل مطر:

داهمت ميليشيا “قسد” العميلة والمرتهنة للاحتلال الأمريكي حي النشوة الغربية فجر اليوم وقامت باختطاف شابين من أهالي الحي.

وذكرت مصادر أهلية أن الميليشيا استقدمت عدداً من السيارات التابعة لها، وقامت بتطويق أحد المنازل مثيرة الخوف والهلع في نفوس الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأهالي قاموا على أثرها بمظاهرة احتجاجية على انتهاكات الميليشيا وتصرّفاتها الاجرامية، حيث تم إشعال عدد من الإطارات وقطع طريق حي النشوة الرئيسي.

جدير بالذكر أن “قسد” العميلة قامت قبل خمسة أيام باختطاف أربعة شبان من الحي نفسه واقتادتهم إلى جهة مجهولة.