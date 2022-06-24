“أوقاف القدس”يحذر من خطورة حفريات الاحتلال بمحيط الأقصى

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس في بيان نقلته وكالة معا إنه يتابع بخطورة بالغة الحفريات والأعمال المريبة والغامضة التي تقوم بها سلطات الاحتلال منذ فترة في محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للحرم القدسي في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية وهذه المناطق وقف إسلامي صحيح محذراً من الاستمرار بالعبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تستخدم الجرافات وآلات الحفر الكبيرة بالعمل بعجلة مريبة في ساحة حائط البراق وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى من خلال تفريغ الأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل.