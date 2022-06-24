إقبال على تسليم القمح وسط إجراءات ميسرة في درعا

إقبال على تسليم القمح وسط إجراءات ميسرة في درعا

بين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا المهندس حميدي الخليل أنه يتم يومياً تسويق نحو ألف طن من القمح لمركزي ازرع والصنمين دون عقبات مع صرف قيم الحاصلات الزراعية في غضون 48 ساعة عن طريق فروع المصارف الزراعية التعاونية المنتشرة بدرعا وازرع والصنمين وخربة غزالة ونوى لافتاً إلى أن الكتلة المالية المحولة لصالح قيم الحاصلات الزراعية بلغت حتى تاريخه 30 مليار ليرة سورية.

بدوره مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل أوضح أن كوادر الفرع يبذلون جهوداً مضاعفة لاستلام القمح من الفلاحين والاستلام اليومي يتجاوز 400 طن وفق إجراءات ميسرة.

وأضاف إن عملية صرف قيم الحاصلات الزراعية عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني بازرع تتم اعتباراً من يوم الأحد القادم حيث تم تحويل كتلة مالية تصل إلى 20 مليار ليرة سورية.