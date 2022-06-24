“التنمية”: نتائج بقية الفئات بعد التدقيق

دمشق- البعث أون لاين:

نفت وزارة التنمية الإدارية ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد صدور نتائج امتحان الفئة الثانية أو بقية الفئات في مسابقة التوظيف المركزية.

وقالت الوزارة إنها ستعلن رسمياً عن بقية النتائج عندما يتم الانتهاء من عمليات التدقيق وذلك من خلال صفحتها على موقع فيسبوك وقناتها على موقع تلغرام.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى ممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.