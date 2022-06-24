كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استعداد النازيون الأوكرانيين لتفجير مبنى مستشفى في خاركوف من أجل تحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية عن الجريمة.

وقال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف “يستعد متخصصو المركز 72 للمعلومات والعمليات النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لاستفزاز سافر آخر بقتل مدنيين لاتهام القوات المسلحة الروسية بتوجيه ضربات عشوائية إلى أهداف مدنية”، وأن “مقاتلي كتيبة كراكن النازية تحت التهديد بالإعدام يجلبون بالقوة أفرادا إلى مستشفى الأطفال الأول في خاركوف” مشيرا إلى أن النازيين “يعتزمون تفجير المبنى الملغم مع بدء القصف المدفعي للقوات الروسية”، وأن مراسلي وكالات الأنباء وصلوا إلى المدينة لإعداد مواد صور وفيديو مزيفة.

وأشار ميزينتسيف إلى نشر الجيش الأوكراني أسلحة ثقيلة على أراضي مدرسة في دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتحدث عن حالات مماثلة في مناطق أخرى.