تسلُم أوراق اعتماد سامي سلامة سفيراً لسورية فوق العادة لدى الأرغواي

تسلم السيد فرانسيسكو باستيجو وزير خارجية جمهورية الأورغواي نسخة عن أوراق اعتماد الدكتور سامي سلامة سفير الجمهورية العربية السورية فوق العادة و مطلق الصلاحية غير المقيم لدى الأرغواي، وقدم السفير سلامة لمحة عن مستجدات الاوضاع القائمة في القطر داعيا الأرغواي لتوجيه مستثمريها الى الاستفادة من ميزات قانون الإستثمار، مؤكدا عمق العلاقة بين البلدين، شاكرا الأرغواي التي لم تستجب إلى العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة و على سورية مشيرا إلى الدور الرئيس الذي لعبته الجالية المتحدرة من أصول سورية في تنيمية و التطوير في جمهورية الأرغواي الصديقة.
رحب الوزير باستيجو بالسفير سلامة و تمنى له النجاح في مهامه الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع الروسية: الاستخبارات الأوكرانية تعد مشاهد مفبركة لإصابات جماعية مزعومة بين السكان المدنيين في أوكرانيا

24-فبراير-2022

إيران نحو الريادة في صناعة المسيرات

2-مايو-2022

روسيا تعلن رفضها لبيع موارد الطاقة بخسارة

2-يونيو-2022

القبض على أحد مروجي المواد المخدرة بحماة

7-يونيو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى