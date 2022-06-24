تسلُم أوراق اعتماد سامي سلامة سفيراً لسورية فوق العادة لدى الأرغواي

تسلم السيد فرانسيسكو باستيجو وزير خارجية جمهورية الأورغواي نسخة عن أوراق اعتماد الدكتور سامي سلامة سفير الجمهورية العربية السورية فوق العادة و مطلق الصلاحية غير المقيم لدى الأرغواي، وقدم السفير سلامة لمحة عن مستجدات الاوضاع القائمة في القطر داعيا الأرغواي لتوجيه مستثمريها الى الاستفادة من ميزات قانون الإستثمار، مؤكدا عمق العلاقة بين البلدين، شاكرا الأرغواي التي لم تستجب إلى العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة و على سورية مشيرا إلى الدور الرئيس الذي لعبته الجالية المتحدرة من أصول سورية في تنيمية و التطوير في جمهورية الأرغواي الصديقة.