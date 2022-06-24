جمعية الصداقة الإيرانية السورية: نسعى لتفعيل التبادل التجاري بين إيران وسورية

أكد حسن شاخصي رئيس جمعية الصداقة الإيرانية السورية حرص إيران على الحفاظ على علاقات مستمرة وقوية مع سورية.

وأوضح شاخصي خلال لقائه أمس يونس جايله رئيس غرفة تجارة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أنه “ولتحقيق هذه الغاية قررنا عقد اجتماعات في مختلف المحافظات الإيرانية التي تتمتع بمستوى جيد فيما يتعلق بالتجارة والتصدير لتبادل وجهات النظر في هذا الصدد.. ونحن نسعى لتفعيل التبادل التجاري بين إيران وسورية مع التأكيد على الدور الناشط في السوق السورية للتجار الإيرانيين”.

بدوره أشار يونس جايله إلى اهتمام التجار والمستثمرين في أذربيجان الشرقية بزيادة التبادل التجاري مع أصحاب الصناعات في سورية ولا سيما أن المحافظة تمتلك الكثير من القدرات والإمكانيات في مختلف الصناعات بما في ذلك المواد الغذائية والمنسوجات والاسمنت ومواد البناء.