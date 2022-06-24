حضور مميز للجناح العراقي في معرض الزهور

أكد المهندس ذياب أحمد الشريفي من الوفد العراقي المشارك في معرض الزهور الدولي على أهمية المعرض لتبادل الخبرات بين البلدين باعتبار أن البلدين زراعيين، مؤكداً على ضرورة استمرارية المشاركة في السنوات القادمة.

كما بين عبد المنعم ناصر العيساوي معاون مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد ان مشاركتهم رسالة محبة وسلام للأشقاء السوريين، وأن مشاركاتهم المتكررة في هذا المعرض أثمر عنها إقامة مهرجان مماثل في بغداد يحمل اسم مهرجان بغداد الدولي للزهور.

وقد تضمن الجناح العراقي مشاركة مميزة بمجموعة من نبات الزينة، وبعض المشغولات اليدوية التي تحاكي التراث العراقي.