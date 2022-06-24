خلال جولة تفقدية …وزير الزراعة يعفي مدير مركز حبوب بحلب

حلب – معن الغادري

أعفى وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مدير مركز الحبوب في مسكنة بحلب من مهامه ، بسبب ضعف أدائه وتأخير استلام الأقماح وكثرة شكاوى الفلاحين.

قرار الاعفاء جاء خلال جولة الوزير قطنا إلى حلب للاطلاع على واقع العمل في عدد من مراكز تسليم الحبوب في ريف حلب الشرقي .

و استمع الوزير قطنا إلى مطالب الفلاحين والتي تمحورت حول ضرورة تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من محروقات وأسمدة وبذار ، وصيانة قناة الري شرقي معمل السكر وإعادة تأهيل شبكات الري المخربة ، وتأمين الآليات اللازمة لمنشأة الأسد ، وإحداث مجفف للذرة الصفراء في مسكنة ، والتوسع في مراكز استلام الحبوب لتخفيف أجور النقل والأعباء عن الفلاحين ، وصيانة الطرق الزراعية وشق طرق جديدة ، وإحداث شعبة للمصالح العقارية، وزيادة كمية المقننات العلفية للأغنام، وإحداث وحدة ارشادية بمزرعة تشرين وتأمين دراجات نارية لموزعي الري .

الوزير قطنا في معرض رده أكد أنه سيتم مناقشة كافة المطالب مع الجهات ذات الصلة وتنفيذها وفق ما هو متاح، مقدما شرحاً وافياً حول كافة الاجراءات الحكومية المتخذة لتأمين مستلزمات الإنتاج ومجففات الذرة الصفراء والتسهيلات المقدمة لاستلام كافة كميات القمح المنتجة، مشيراً إلى ضرورة توحيد كل الجهود والانتهاء من تسليم المحصول بشكل كامل وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات ودعم لانجاز عملية الاستلام .

وبين الوزير قطنا أن الوزارة لن تأل جهداً في تقديم كل الدعم للنهوض بواقع الانتاج الزراعي سواء بما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية او باقي الزراعات .

بدوره بين مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أنه تم حصاد 80 الف هكتار من المساحات المزروعة بالقمح المروي من أصل 90 ألف هكتار ، إضافة إلى حصاد 10 آلاف هكتار من القمح البعل .

من جانبه أوضح مدير مؤسسة الحبوب بحلب المهندس محمد آصف عيسى أنه تم استلام حوالي 118 ألف طن حتى الان ، من خلال مراكز الحبوب الثمانية التي تم افتتاحها في المحافظة وهي 4 دوكما و4 مشول ، في حين يستمر العمل لتأهيل صوامع تل بلاط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 الف طن .