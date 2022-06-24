شويغو يحذر من تسلل الإرهابيين من أفغانستان

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من احتمال استخدام التنظيمات الإرهابية الدولية أراضي أفغانستان من أجل إقامة “شبكة جهادية” والتسلل من هناك إلى أراضي بلدان الجوار.

وأوضح شويغو خلال اجتماع لوزراء دفاع “روسيا ودول آسيا الوسطى” في موسكو اليوم أن متزعمي التنظيمات الإرهابية الدولية يعتبرون أراضي أفغانستان بمثابة قاعدة لإنشاء شبكة متشعبة من أجل القيام “بنشاط جهادي سري” يجري تصعيده عن طريق إرسال مسلحين من النقاط الساخنة.

وأكد وزير الدفاع الروسي أنه تنتشر في المنطقة ايديولوجيا التطرف وتعاطي المخدرات والجريمة العابرة للحدود وهذا يتطلب ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية في دول آسيا الوسطى وروسيا للتصدي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة واعتماد سبل واحدة لمكافحتها.