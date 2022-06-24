صباغ: قضية فلسطين تبقى القضية المركزية لسورية

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان أمام مؤتمر التبرعات لوكالة الأونروا إن قضية فلسطين تبقى القضية المركزية لسورية والتي لم ولن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة أراضيه المحتلة وحقوقه المشروعة كافة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وحصول اللاجئين الفلسطينيين على حقهم في العودة إلى وطنهم وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 194 لعام 1948.

وأوضح صباغ أن سورية قدمت خلال العقود الماضية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين لجؤوا إليها كل متطلبات الحياة الكريمة إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية منذ عقد من الزمن جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية التي تفرضها بعض الدول الغربية عليها قد حدت من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات للسوريين والفلسطينيين على حد سواء، وأن تدمير الإرهاب لجزء كبير من البنية التحتية والقطاعات الحيوية في عدد من المخيمات الفلسطينية يستدعي الحاجة الملحة لإعادة تأهيل تلك القطاعات.