فقرات فنية لطلاب المسرح المدرسي في معرض الزهور 

تقدم مديريّة الأنشطة الفنيّة والرياضيّة بوزارة التربية مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة (فنون شعبيّة، فنون جميلة، موسيقا) يقوم بها طلاب المسرح المدرسي، وذلك خلال معرض الزهور الدولي على مدرّج المسرح الرومانيّ بحديقة تشرين في دمشق.
وأوضحت مديرة الأنشطة الفنيّة والرياضيّة بوزارة التربية لانا زخور أن الوزارة تدعم تنمية شخصيّات الطلاب، وبلورة وتوظيف مواهبهم وإبداعاتهم.
وبيّن رئيس دائرة المسرح المدرسيّ كمال سكيكر أهميّة الفعّاليّة من خلال الحالة التشاركيّة التي ترجمها الطلاب فنّاً وإبداعاً على أرض المعرض العريق.

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