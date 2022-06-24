“قمة بريكس”توصي بتوفير المواد الخام للإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي العالمي

أكد قادة دول “بريكس” التزام بلدانهم بزيادة التعاون في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وجاء في إعلان ختامي اعتمده المشاركون في القمة الرابعة عشرة لبريكس ونشر على موقع الكرملين على الإنترنت أنه “بالنظر إلى أن بلدان بريكس تنتج حوالي ثلث غذاء العالم فإننا نؤكد الالتزام بمواصلة التعاون في مجال الزراعة وتكثيف التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في بلدان المجموعة بهدف ضمان الأمن الغذائي في بلداننا وفي كل العالم”.

وأشار البيان إلى أهمية توافر المواد الخام للإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي.