كوريا الديمقراطية: ترسيخ إمكانيات الدفاع عن النفس لسحق أي قوى معادية

أكد رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون أهمية تعزيز القوة المطلقة والمستوى العسكري والتقني المتميز للجيش الكوري الديمقراطي الذي يعد الحصن القوي المدافع عن الوطن أمام التحديات التي تواجهه.

وشدد كيم في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمل الكوري أمس نقلتها وكالة الأنباء المركزية على ضرورة قيام الجيش بأكمله بتنفيذ الخطة العسكرية الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة بما يتناسب والإجراءات العملية الواضحة والمبادئ التوجيهية التي أقرها الاجتماع بهدف تعزيز القوة العسكرية للجيش وترسيخ قدرات وإمكانيات الدفاع عن النفس لسحق أي قوى معادية وحماية كرامة الوطن وأمن شعبه.

 

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