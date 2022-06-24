لافروف: لن نسمح لكييف بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة له مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروس: “حاليا لا أرى فرصة لأن يتم السماح للجانب الأوكراني بطرح المفاوضات .. لا أرى إمكانية لأن يتم السماح لهم بالاستفادة من العودة إلى إجراءات التفاوض”.

وحول علاقات روسيا مع الغرب قال لافروف “أعتقد أن الغرب الآن في حالة عصبية .. ليتعاملوا مع الأمر بأنفسهم .. لقد فعلنا كل ما يعتمد علينا” مضيفا “لقد عرضنا ولا نزال نعرض تعاونا صادقا في المجالات ذات الاهتمام المشترك .. لكنهم لا يريدون ذلك”.

من جهة أخرى اعتبر لافروف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “يحاول حل مشكلات تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية دون مراعاة الممرات التي نعلن عنها يوميا”.

 

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