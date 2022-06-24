لتأخره باستلام الأقماح.. إعفاء مدير مركز”مسكنة”

حلب – معن الغادري:

في ظل الاهتمام الحكومي من قبل معظم الجهات المعنية لاستلام محصول القمح كاملاً ودون أي نقص، وخلال الجولة التي قام بها وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي الدكتور محمد حسان قطنا إلى حلب للاطلاع على مراكز استلام الحبوب والوقوف على أوضاعها ميدانياً، لوحظ ضعف الأداء والتأخير الغير مبرر في استلام موسم القمح من قبل مدير مركز مسكنة بريف حلب، إضافة لورود العديد من شكاوى الفلاحين بحقه، فأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قراراً بإعفاء مدير المركز مباشرة.