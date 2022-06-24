مؤسسة السكر تتابع تحضيراتها المالية للاستلام والتصنيع

بين المدير العام للمؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي أن المؤسسة تقدمت بطلب قرض إلى وزارة المالية بقيمة 34 مليار ليرة سورية وجاءت الموافقة على 25 ملياراً، لافتاً إلى أن قيمة الشوندر 23 مليار ليرة، في حين سيوجه بقية المبلغ لشراء مستلزمات لإنتاج العملية التصنيعية من فيول ومواد كيميائية ومواد مساعدة ومستلزمات أخرى، وهذه الأمور تحتاج إلى 6 مليارات ليرة تقريباً.
وأضاف العلي إنه من المتوقع أن يكون إنتاجنا من محصول الشوندر لهذا العام بنحو 100 ألف طن وهي كمية مبشرة لزراعة الشوندر.
وذكر العلي أنه من الممكن أن يعاد الطلب لمبالغ من المالية مرة أخرى للتسديد للفلاحين فور استلام الشوندر.

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