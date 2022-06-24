مطالبات بالمحروقات ومستلزمات الزراعة والإنتاج لفلاحي مسكنة

تركزت مطالب الفلاحين بمنطقة مسكنة بريف حلب الشرقي خلال لقائهم مع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم في مقر الجمعية الفلاحية بقرية الجعابات حول تأمين الآليات لمنشأة الأسد(باكر وتريكس ورافعة ..) لاستصلاح الأراضي في المنطقة، وزيادة كميات المحروقات والسماد والكهرباء للمنطقة، إضافة لتوسيع مركز استلام الحبوب بمسكنة وإقامة صوامع فيه، وزيادة المساحة المزروعة بالذرة الصفراء وتأمين مجفف لها، كما طالبوا بصيانة قناة الري شرقي معمل السكر وإعادة تأهيل شبكات الري المخربة، إضافة لإحداث شعبة للمصالح العقارية، وزيادة كمية المقننات العلفية للأغنام، وشق طرق زراعية جديدة وإحداث وحدة ارشادية بمزرعة تشرين وتأمين دراجات نارية لموزعي الري.

وأكد الوزير أنه سيتم مناقشة كافة المطالب مع الجهات ذات الصلة وتنفيذها وفق ما هو متاح، واستعرض الوزير كافة الاجراءات الحكومية المتخذة لتأمين مستلزمات الإنتاج ومجففات الذرة الصفراء والتسهيلات المقدمة لاستلام كافة كميات القمح المنتجة.