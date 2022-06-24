مقتل جنديين تركيين في اشتباكات جنوب شرق تركيا

أعلنت وزارة داخلية الاحتلال التركي مقتل اثنين من الجنود الأتراك وإصابة ثالث في اشتباكات مسلحة بجنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن الوزارة قولها في بيان اليوم “إن اشتباكات اندلعت بين قوات النظام التركي ومسلحين من حزب العمال الكردستاني في ديار بكر ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين واصابة ثالث”.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا توتراً متزايداً بسبب الحملات والإجراءات العسكرية التعسفية التي تطبقها قوات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أهالي تلك المناطق.