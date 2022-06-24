مقتل مسؤول في مدينة خيرسون بانفجار سيارة مفخخة

أعلنت السلطات في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا اليوم مقتل مسؤول لديها في تفجير سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الجهاز الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون قوله إن” رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة في إدارة المدينة ديمتري سافلوتشينكو توفي نتيجة التفجير الإرهابي.. ويجري التحقيق في تفاصيل الحادث”.

في غضون ذلك أعلن العقيد أندريه ماروتشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك: ” أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء أمس صواريخ “توشكا او” التكتيكية على لوغانسك بأوامر من قيادتها السياسية والعسكرية في كييف .. وبفضل الإجراءات المنسقة لقوات الدفاع الجوي تم إسقاط الصاروخ في الجو فوق منطقة تيبليتشنوي، وأضاف ماروتشكو إنه وفقاً لحسابات بيانات مسار الصاروخ فإن الهدف كان إدارة رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية.