مناقشة الوثيقة السورية في قمة تحويل التعليم التي ستعقد في نيويورك

عقدت وزارة التربية اجتماعاً لمناقشة الوثيقة السورية في قمة تحويل التعليم التي ستعقد في شهر أيلول القادم بمدينة نيويورك… بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع، ورئيس قسم التعليم باليونيسيف فريدريك أفولتر، ورئيسي منظمتي الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة، وعميدة كلية التربية بجامعة دمشق، وممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنة المركزية المتعلقة باعداد ملف سورية في القمة، وبينت الوزارة أن أهمية قمة التعليم تكمن في أنها ستجمع قادة العالم في شهر أيلول القادم بهدف تحويل التعليم ليكون أكثر تفاعلية، وليركز على تنمية المهارات، وتجاوز التحديات، حيث ستشارك سورية من خلال ورقة عمل تركز على آلية استمرار التعليم وتطويره في ظل الكوارث والحروب.