نتائج قرعة الدوري الإسباني وموعد الكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم عن نتائج قرعة مباريات الموسم الجديد 2022-2023 الذي سينطلق يوم 14 آب المقبل وينتهي يوم 4 حزيران 2023.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب في الموسم الجديد بمواجهة نادي ألميريا العائد إلى دوري الأضواء بينما سيلعب فريق برشلونة مع رايو فاليكانو فيما يواجه أتلتيكو مدريد خيتافي في الجولة الأولى.

وستقام مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد من الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي يوم 16 تشرين الأول المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

بينما يستضيف ملعب كامب نو معقل برشلونة كلاسيكو الإياب يوم 19 آذار 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 26 لليغا.