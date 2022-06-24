117 ألف طن الكميات المسوقة من القمح في حلب

بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة حلب 90 الف هكتار مروي و 40 ألف هكتار بعل، بينما بلغت المساحة المحصودة حتى الآن 80 ألف هكتار مروي و 10 هكتار بعل قابلة للحصاد تم الانتهاء من حصادها بالكامل، وبلغت الكميات المسوقة إلى مراكز الاستلام 117 ألف طن في 8 مراكز منها 5 مراكز مشوّل و3 مراكز دوكمة.

وبهدف الاطلاع على واقع حصاد المحصول وتسويقه ولقاء الفلاحين يتابع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا جولة ميدانية في ريف حلب الشرقي والبداية من مركز استلام الحبوب في مسكنة، الذي بلغت كمية الأقماح المسلمة فيه حوالي 15 ألف طن حتى الآن.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة للإجراءات لتسريع استلام محصول القمح في المركز والاسراع في سحب العينات وتحليلها وإعطاء الفلاحين حقهم وتقديم التسهيلات لهم،