إنطلاق أعمال المؤتمر القومي الإسلامي لدعم المقاومة

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر القومي الإسلامي لدعم المقاومة بكل أشكالها بدورته الحادية عشرة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خلال الافتتاح “إن الحل الوحيد لمواجهة العدو الإسرائيلي هو المقاومة بكل أشكالها وأي حل آخر هو مضيعة للوقت” مؤكداً على أن المقاومة بأتم الجاهزية والاستعداد وهي اليوم في أقوى مراحلها.

وأضاف قاسم “إن العدو يعتقد أن التهديدات ستحدث قلقاً في محور المقاومة إلا أنها تهديدات فارغة المحتوى” موضحاً أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة قائم على الحروب ولا يمكن أن يستمر بدونها.

بدوره دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إلى دعم المقاومة في فلسطين موضحاً أن العدو لم يستطع أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.