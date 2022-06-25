إنطلاق أعمال المؤتمر القومي الإسلامي لدعم المقاومة في بيروت

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر القومي الإسلامي لدعم المقاومة بكل أشكالها بدورته الحادية عشرة في العاصمة اللبنانية بيروت وبحضور شخصيات فكرية وسياسية.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خلال الافتتاح “إن الحل الوحيد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي هو المقاومة بكل أشكالها وأي حل آخر هو مضيعة للوقت” مؤكداً على أن المقاومة بأتم الجاهزية والاستعداد وهي اليوم في أقوى مراحلها.

وأضاف قاسم “إن العدو يعتقد أن التهديدات ستحدث قلقاً في محور المقاومة إلا أنها تهديدات فارغة المحتوى” موضحاً أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة قائم على الحروب ولا يمكن أن يستمر بدونها.

ولفت إلى أن أي خيار سياسي رعاه الغرب كان جزءاً من دعم الاحتلال العدواني التوسعي الذي لا يقتصر على فلسطين مبيناً أن الولايات المتحدة تعمل على تسخير كل شيء لخدمة الكيان الصهيوني بينما تعمل قوى المقاومة على حفظ سيادة وكرامة البلاد.

بدوره دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إلى دعم المقاومة في فلسطين موضحاً أن العدو لم يستطع أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وشدد النخالة على أن إنجازات المقاومة لم تعد تخفى على أحد من انتصار المقاومة في لبنان عام 2000 إلى انتصار عام 2006 وغزة والضفة الغربية والقدس مضيفاً “إن الشعب الفلسطيني يخوض ملحمة تاريخية رغم كل ما يحيط به من ظروف صعبة ومعقدة.

وألقيت كلمات شددت على قدرة محور المقاومة على تحقيق الانتصارات والتأكيد على ضرورة مواجهة المخطط الأميركي الصهيوني في المنطقة.