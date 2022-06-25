إيران تكشف تفاصيل جديدة: سبع دول شاركت في اغتيال سليماني بينها دولة عربية

طهران – تقارير

كشف القضاء الإيراني، اليوم السبت، عدد الدول التي شاركت في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سلیماني، مشددا على ضرورة محاكمة هذه الدول.

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، في تصريحات له، إنه “تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، مشيرا إلى الدور الفاعل لسليماني في القضاء على “داعش” في العراق وسورية.

وأضاف آبادي أن “هذا الملف يتم دراسته في 3 مستويات: الأول في المحاكم العراقية، والثاني في محاكم إيران، والثالث على الصعيد الدولي، حيث شاركت 7 دول في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف”.

وتابع: “لقد عقدت 3 اجتماعات في طهران وبغداد وتم تبادل وثائق مختلفة بين الوفود القضائية لكل من إيران والعراق تضم نحو 1500 صفحة وتم إرسالها إلى نحو 7 دول إلا أننا لم نتسلم منها للأسف أي رد حتى الآن في حين أن العراق أجاب عن أسئلة إيران بهذا الخصوص”.

وختم بالقول: “لقد طالبنا وزارة الخارجية متابعة القضية بصورة فاعلة وأجرت مشاورات مع الجهات المعنية في الدول التي تستضيف الضالعين في اغتيال قاسم سليماني، حيث أن الأمريكان ليسوا وحدهم الذين يجب محاكمتهم، بل هناك أشخاص في بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها تم تحديدهم”.

يذكر أنه 3 كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز “هيل فاير”، الشهيدان سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد “الحشد الشعبي” في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن استشهاد سليماني وأبو مهدي المهندس وآخرين.