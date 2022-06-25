“المنديل” إلى مهرجان القاهرة الدولي

يشارك العرض البصري الراقص “المنديل” سينوغرافيا وإخراج بسام حميدي، تأليف عبير عودة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ضمن الفترة من 1-8 أيلول إلى جانب عروض من اليونان وكندا وسويسرا والمكسيك واسبانيا وبولندا والنمسا والبرازيل وايطاليا والكويت وتونس والمغرب والعراق ومصر، وكان عرض “المنديل” الذي قدم لأول مرة في دار الأوبرا قد شارك في مهرجان الأردن المسرحي، وكانت أول مشاركة لعرض بصري خارج سورية، ثم شارك في مهرجان قرطاج، وعبَّر حميدي في تصريحه للبعث عن سعادته بهذه المشاركة المهمة خارج سورية كعرض سوري سينافس عروض من أنحاء جميع العالم.