“الموانئ”: وفاة و غرق.. و جنوح زوارق

 اللاذقية- مروان حويجة:

ذكرت المديرية العامة للموانىء أنه جراء العاصفة البحرية التي حدثت في المنطقة الساحلية فقد سجّلت الحوادث التالية في اللاذقية: غرق زورق بحري، وتم إنقاذ كل من على متنه / 6 بحّارة / وهم بخير، و وفاة صياد وغرق مركبه جراء العاصفة البحرية وذلك عند موقع رأس ابن هانئ، ونجاة إثنين كانوا برفقته حوالي الساعة 05:30 فجراً، إضافة لأضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط و في جبلة، وبانياس.

أما في طرطوس فقد سجل جنوح عدد من الزوارق البحرية المركونة، والأضرار اقتصرت على الماديات.

و أكدت المديرية أن كافة كوادر الموانئ على أتم الاستعداد على مدار الساعه لتقديم المساعدة والدعم .

مقالات ذات صلة

إعادة تأهيل شركة سولاريك لتصنيع اللواقط الكهروضوئية

17-مايو-2022

روسيا تلزم المستثمرين الأجانب في قطاع شحن الغاز المسال بالتعامل بالروبل

16-أبريل-2022

طبيب نفسي يكشف سبب قتل بعض الأمهات لأطفالهن

1-يونيو-2022

انطلاق مناورات “أيمكس 2022 ” المشتركة في ميناء غوا الهندي بمشاركة القوة البحرية الايرانية

30-مارس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى