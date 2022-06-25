“الموانئ”: وفاة و غرق.. و جنوح زوارق

اللاذقية- مروان حويجة:

ذكرت المديرية العامة للموانىء أنه جراء العاصفة البحرية التي حدثت في المنطقة الساحلية فقد سجّلت الحوادث التالية في اللاذقية: غرق زورق بحري، وتم إنقاذ كل من على متنه / 6 بحّارة / وهم بخير، و وفاة صياد وغرق مركبه جراء العاصفة البحرية وذلك عند موقع رأس ابن هانئ، ونجاة إثنين كانوا برفقته حوالي الساعة 05:30 فجراً، إضافة لأضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط و في جبلة، وبانياس.

أما في طرطوس فقد سجل جنوح عدد من الزوارق البحرية المركونة، والأضرار اقتصرت على الماديات.

و أكدت المديرية أن كافة كوادر الموانئ على أتم الاستعداد على مدار الساعه لتقديم المساعدة والدعم .