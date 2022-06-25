بوتين: روسيا بإمكانها توريد 50 مليون طن حبوب إلى العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده مستعدة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية، كما شدد على أن الدول الغربية تضخم بشكل مصطنع مشكلة الإمدادات.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي عبر الفيديو في اجتماع “بريكس+”، وكان موضوع الاجتماع هو “تعزيز الشراكات من أجل التنمية العالمية في عصر جديد”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا سيكون بإمكانها توريد قرابة 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية، وقال في الاجتماع: “نتوقع محصولا وفيرا، إن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام، وسنكون على الأرجح قادرين على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية هذا العام”.