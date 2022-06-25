بيان تدريبي سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي

في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذت إحدى تشكيلات قواتنا المسلحة وعلى مدار عدة أيام بياناً تدريبياً على الإنزال المظلي شارك فيه المئات من مقاتلينا الأبطال الذين أظهروا خلال التدريب الروح المعنوية العالية والشجاعة والدقة في الإعداد والتنفيذ.

ويأتي هذا البيان بعد مجموعة من التدريبات المشتركة بين الجيشين الصديقين السوري والروسي لتأهيل وتدريب مقاتلينا على عملية الإنزال المظلي في مختلف الظروف وفي كل الأوقات باحترافية عالية.

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