تفاصيل حول المنخفض الجوي اليوم

أوضح الراصد الجوي محمد حيدر أن تأثير المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد بدأ في المناطق الساحلية وامتد إلى المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الغربية، ليمتد بعدها إلى المرتفعات الجبلية والجنوبية الغربية والوسطى والبادية، وإلى أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة، مضيفاً إن المنخفض يترافق بهبات نشطة من الرياح تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في بعض المناطق تكون مرافقة للغيوم الركامية.

وأشار حيدر إلى أن المنخفض ينتهي مساء اليوم مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار على المناطق الشمالية، وغداً يطرأ ارتفاع تدريجي بسيط على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بشكل عام.

وبين أنه تم حتى الآن تسجيل كميات هطول في محافظة اللاذقية بلغت 38 مم في صلنفة و40 مم في المزيرعة و32 مم في القرداحة و21 مم في مدينة اللاذقية و32 مم في بشلامة وفي محافظة طرطوس سجلت 17 مم في بانياس و3ر3 مم في مدينة طرطوس.