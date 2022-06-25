دير الزور تستلم محولات من الهلال الأحمر

تسلمت محافظة دير الزور 15 محولة كهربائية مختلفة الاستطاعة مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وذكر مدير الشركة العامة لكهرباء دير الزور المهندس خالد لطفي أن المحولات التي قدمها الهلال تشمل محولتين استطاعة 1000 (ك-ف-أ) وأربع محولات استطاعة 630 (ك-ف-أ) وخمس محولات استطاعة 400 (ك-ف-أ) وأربع محولات استطاعة 200 (ك-ف-أ).

وأوضح لطفي أنه سيخصص أربع محولات لمحطات المياه وواحدة لمشفى الأطفال والتوليد الذي يجري العمل على إعادة تأهيله فيما سيتم تركيب باقي المحولات في الأحياء المحررة بمدينة دير الزور.

وبين أن ورشات المؤسسة ستباشر خلال الأيام القادمة عملية تركيب المحولات التي ستسهم في دعم واستقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة.