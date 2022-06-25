رئيسي يجدد دعم بلاده لوقف إطلاق النار في اليمن

جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعم بلاده وقف إطلاق النار في اليمن بما يؤدي إلى سلام كامل ورفع حقيقي للحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن رئيسي قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: “إن إيران وضمن تأكيدها ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لليمن تدعم السلام الكامل والرفع الحقيقي للحصار الاقتصادي الجائر عن الشعب اليمني” منوهاً بصمود ومقاومة الشعب اليمني في وجه ما يتعرض له.

بدوره نوه المشاط بدعم إيران المتواصل للشعب اليمني في المحافل الدولية وإيصال صورته إلى العالم داعياً إلى توسيع العلاقات والتعاون بين البلدين.