عاصفة غبارية في الحسكة

تعرضت محافظة الحسكة مساء اليوم لعاصفة غبارية محملة بالأتربة حجبت الرؤية بشكل كامل في بعض المناطق وخاصة في مدينة الشدادي وبعض القرى الواقعة في الريف الجنوبي والجنوبي الشرقي القريب من الحدود السورية العراقية دون تسجيل أي أضرار.

وأكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف جاهزية الإسعاف في المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة لاستقبال الحالات الإسعافية حيث تكثر عادة حالات الاختناق جراء الأتربة وخاصة بين مرضى الربو مشيرا إلى أن كل المستلزمات الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية متوافرة والكوادر موجودة في المركز على مدار الساعة.